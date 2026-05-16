Dopo il successo della scorsa edizione, torna “ Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo ”. Confermato alla conduzione dello strategy game c’è Fabio Caressa. Scopriamo insieme i 12 concorrenti e quando vederlo in tv. Torna la seconda stagione di Money Road con Fabio Caressa. Fabio Caressa è pronto a raccontare l’avventura di 12 nuovi concorrenti che andranno a comporre la “Compagnia delle Tentazioni”. Manca poco infatti alla seconda stagione di “ Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo ”. La nuova edizione andrà in onda da giovedì 21 maggio 2026 su Sky e in streaming su NOW. Il format resta lo stesso: i 12 concorrenti si ritroveranno in un contesto di rigida privazione (in una giungla malese) e avranno a disposizione solo un kit indispensabile, come riso e fagioli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Money Road 2026, al via la nuova edizione con Fabio Caressa: quando e dove vederlo in tv e concorrenti

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