Rugani torna alla Juve? Ecco cosa manca per il riscatto automatico e cosa filtra sulla posizione della Fiorentina

Rugani potrebbe tornare alla Juventus, ma al momento non è ancora certa la sua cessione definitiva. La Fiorentina ha un accordo con il giocatore, ma il riscatto automatico previsto dal prestito non è stato ancora attivato. La situazione rimane incerta, e non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui prossimi passi di entrambe le società.

di Luca Fioretti Rugani potrebbe tornare alla Juve, ma il futuro resta in bilico e il riscatto automatico da parte della Fiorentina potrebbe non arrivare. Arrivano news Juventus sul futuro di Daniele Rugani. che resta avvolto nell’incertezza. Attualmente in prestito alla Fiorentina dalla Juventus, il difensore spera di continuare l’avventura in maglia viola. Le prestazioni sul campo hanno convinto, ma la permanenza è legata a una clausola nel contratto. L’obbligo di riscatto scatterà in automatico soltanto se il giocatore verrà impiegato per almeno 45 minuti in 2 delle ultime 4 gare di campionato. Una condizione che tiene col fiato sospeso il diretto interessato, desideroso di capire quale sarà il destino della retroguardia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani torna alla Juve? Ecco cosa manca per il riscatto automatico e cosa filtra sulla posizione della Fiorentina Notizie correlate Leggi anche: Rugani, la Juve aspetta la Fiorentina: cosa manca per il riscatto della Viola e la volontà del club toscano sul difensore Rugani Juventus, cosa manca per il riscatto della Fiorentina e le sensazioni sul suo futuro. Ultimissimedi Angelo CiarlettaRugani Juventus, cosa manca per il riscatto della Fiorentina e le sensazioni sul futuro del difensore centrale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rugani vede il riscatto della Fiorentina: quante gare mancano all’accordo con la Juve; Juve, riecco Rugani: il futuro è bianconero, ma non troppo; CorSport: Alla Fiorentina piace un portiere della Juve. E Rugani può tornare; La Fiorentina riscatterà Rugani? Il difensore lancia segnali: Mi trovo bene, sono qui per dare l'esempio. Torna di nuovo alla Juventus: è ormai tutto decisoSi avvicina un ritorno sorprendente alla Juventus: se ne saprà di più nelle prossime settimane ma sembra ormai tutto fatto ... calciomercato.it Juve, Rugani spera di restare alla Fiorentina: arriverà il riscatto?Attualmente in prestito alla Fiorentina dalla Juventus, Daniele Rugani, difensore centrale classe 1994, non avrebbe certezze riguardo il proprio futuro professionale. Come riportato da ... tuttojuve.com #Rugani verso il ritorno alla #Juventus: la #Fiorentina non è convinta. L’obbligo di riscatto legato alle 5 presenze da 45 minuti difficilmente scatterà. A luglio rientro alla #Continassa in attesa di una nuova sistemazione. #Tuttosport facebook