L'attenzione si concentra sulla sfida tra Milan e Juventus di domenica sera, con l’ex allenatore che commenta sulla partita e sulle potenziali scelte di formazione. Ha anche espresso opinioni su alcuni giocatori, tra cui un giovane talento turco, e sul ruolo di un suo possibile sostituto alla panchina. Le dichiarazioni riflettono un interesse diretto per le dinamiche delle due squadre e le decisioni tecniche in vista dell’incontro.

di Angelo Ciarletta Fabio Capello scalda Milan Juve, in programma domenica sera, e parla di Kenan Yildiz. Vediamo che cosa ha detto l’ex tecnico delle due squadre. Con il Milan ha vinto 4 scudetti in 5 anni, con la Juventus 2 consecutivi nel decennio successivo. Dal 1992 al 2006 Fabio Capello è stato il mister più importante insieme a Marcello Lippi. Oggi, talent di Sky, parla su La Gazzetta dello Sport, del match tra Diavolo e Signora di domenica 26 aprile. LA PANCHINA MIGLIORE «Stavolta a San Siro mi siederei più volentieri sulla panchina di Spalletti, che in questo momento mi sembra abbia meno problemi di gioco e personalità rispetto ad Allegri» LE DUE SQUADRE «Prima la Juventus stava andando piano, ma adesso ha trovato l’equilibrio tattico: non subisce gol da tre partite.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello scalda Milan Juve: «Mi siederei sulla panchina di Spalletti, non mi aspetto un biscotto. Yildiz avrebbe giocato nelle mie squadre? Ecco cosa penso»

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