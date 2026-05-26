SIMEST ha stanziato 800 milioni di euro per sostenere le imprese nell’affrontare il aumento dei costi energetici. Le PMI possono accedere ai fondi attraverso il portale dedicato, seguendo le procedure indicate. I settori produttivi più colpiti dalle tensioni nel Golfo sono quelli legati all’energia, alla chimica e alla metallurgia, che registrano maggiori difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi e delle interruzioni nelle forniture.

? Punti chiave Come possono le PMI accedere ai fondi tramite il portale SIMEST?. Quali settori produttivi sono i più colpiti dalle tensioni nel Golfo?. Perché l'impennata dei costi energetici minaccia i margini delle aziende esportatrici?. Quanto tempo resta prima che il fondo da 800 milioni esaurisca?.? In Breve Misura attiva dal 25 maggio 2026 tramite portale dedicato SIMEST.. Fondi disponibili fino al 31 dicembre 2026 o esaurimento plafond.. Sostegno coordinato dalla Farnesina per PMI e filiere orientate all'export.. Intervento causato dalle tensioni geopolitiche registrate nella zona del Golfo Persico.. SIMEST ha attivato il 25 maggio 2026 una nuova misura finanziaria da 800 milioni di euro per proteggere le imprese esportatrici italiane dai costi energetici fuori controllo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Export, SIMEST stanzia 800 milioni per contrastare il caro energia

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