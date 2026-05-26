A Brolo, l’estate 2026 si apre con una serie di eventi che uniscono musica, spettacolo e gastronomia. Tra gli appuntamenti annunciati dall’amministrazione comunale ci sono l’Expo dei vini, il Galà del Gelato e un concerto dei The Kolors. La programmazione prevede diverse manifestazioni distribuite nel corso dei mesi, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori in un calendario ricco di iniziative.

In partenza un'estate ricca di musica, spettacolo e gusto a Brolo. A comunicarlo l'Amministrazione comunale che ha presentato il calendario delle manifestazioni estive 2026. In programma grandi concerti, cultura, jazz, spettacolo popolare, sport, tradizioni, enogastronomia e appuntamenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paupisi, l’estate si accende tra cultura, musica e tradizione: a fine giugno dal ‘Bel Canto al Buon Gusto’A Paupisi l’estate si apre con un programma ricco di eventi che uniscono musica, cultura e tradizione.

Il Mago del Gelato accende l’estate di Palermo: la band in concerto allo Spazio Open per FestiValle OFFIl Mago del Gelato si esibirà in concerto a Palermo, nello Spazio Open dei Cantieri Culturali alla Zisa, sabato 11 luglio.

Argomenti più discussi: Expo dei vini, Galà del Gelato e The Kolors: si accende di gusto e musica l'estate di Brolo; Estate 2026 a Brolo: musica, cultura e spettacoli fino a ottobre; Brolo: presentato il calendario delle manifestazioni estive 2026; Fred De Palma e i The Kolors per Estate a Kolori – Questa non è Ibiza è Brolo.