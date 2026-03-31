Il Mago del Gelato accende l’estate di Palermo | la band in concerto allo Spazio Open per FestiValle OFF

Il Mago del Gelato si esibirà in concerto a Palermo, nello Spazio Open dei Cantieri Culturali alla Zisa, sabato 11 luglio. L’evento fa parte di FestiValle OFF, un insieme di iniziative artistiche che si svolgono in diverse location della regione. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, propone una serie di eventi musicali e culturali durante l’estate.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Sabato 11 luglio Il Mago del Gelato sarà in concerto allo Spazio Open (Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo) nell’ambito di FestiValle OFF, il percorso di eventi diffusi che, dopo il successo delle edizioni 2024 e 2025, torna anche quest’anno per arricchire la proposta artistica in Sicilia con una serie di appuntamenti destagionalizzati. L’iniziativa attraversa luoghi esclusivi del territorio e accompagna il pubblico verso la decima edizione di FestiValle, in programma dal 7 al 10 agosto 2026. L’evento è organizzato da GoMad Concerti e FestiValle. Ulteriori ospiti della serata saranno annunciati prossimamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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