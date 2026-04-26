Elezioni comunali Dario Rollo presenta la sua squadra | due liste 48 candidati per cambiare Cascina

Dario Rollo ha annunciato ufficialmente le sue due liste in vista delle prossime elezioni comunali a Cascina. Complessivamente, sono 48 i candidati che si presenteranno alle urne, divisi in due gruppi da 24 persone ciascuno. Questi aspiranti consiglieri comunali sostengono la candidatura di Rollo a sindaco e rappresentano le forze che intendono partecipare alla competizione elettorale nel capoluogo.

Sono in tutto 48, suddisivisi in due liste da 24 componenti ciascuna: gli aspiranti e le aspiranti consiglieri e consigliere comunali che sostengono la candidatura a sindaco di Cascina di Dario Rollo.La lista di Valori e Impegno Civico è guidata da Lorenzo Peluso, consigliere comunale dal 2020 al.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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