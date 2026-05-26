Cascina al voto boom di Rollo | la lista Valori e Impegno civico è la più votata dopo il PD
Alle urne, la lista Valori e Impegno civico ha ottenuto il maggior numero di voti, risultando la più votata dopo il Partito Democratico. La vittoria è arrivata al primo turno, eliminando la possibilità di un ballottaggio. Lo schieramento di centrodestra ha subito una sconfitta, mentre il campo progressista ha festeggiato con entusiasmo, evidenziando il ruolo di Michelangelo Betti e delle diverse componenti politiche e civiche coinvolte.
Vittoria, schiacciante, al primo turno. Cancellata la suggestione del ballottaggio per lo schieramento del centrodestra unito, con il campo largo a sinistra che celebra il successo esaltando la figura di Michelangelo Betti e le varie anime - politiche e civiche - che hanno contribuito alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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