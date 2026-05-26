Cascina al voto boom di Rollo | la lista Valori e Impegno civico è la più votata dopo il PD

Notizia in breve

Alle urne, la lista Valori e Impegno civico ha ottenuto il maggior numero di voti, risultando la più votata dopo il Partito Democratico. La vittoria è arrivata al primo turno, eliminando la possibilità di un ballottaggio. Lo schieramento di centrodestra ha subito una sconfitta, mentre il campo progressista ha festeggiato con entusiasmo, evidenziando il ruolo di Michelangelo Betti e delle diverse componenti politiche e civiche coinvolte.