Arezzo, 26 maggio 2026 – Venerdì 29 maggio alle ore 18, presso la Biblioteca “Ginestra – Fabbrica della Conoscenza” di Montevarchi (Via della Ginestra 21, Sala Filanda), sarà presentato il romanzo “Colombo 14”, esordio narrativo di Stefano Marinelli, pubblicato da Ossorosso Edizioni. L’autore dialogherà con Vanni Santoni, scrittore e giornalista tra le voci più riconosciute della narrativa italiana contemporanea. Stefano Marinelli, livornese classe 1983 e da circa quindici anni residente ad Arezzo, insegna diritto internazionale in università americane a Firenze e lavora all’Istituto degli Innocenti, occupandosi di politiche e diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Evento culturale alla Ginestra di Montevarchi con il libro di Stefano Marinelli

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