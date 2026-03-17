Giovedì 19 marzo alle 17.30 si terrà un incontro con lo scrittore Enrico Galiano nella Sala Filanda della Ginestra, a Montevarchi. L'evento è aperto al pubblico e si svolge presso la Fabbrica della Ginestra. La partecipazione è prevista per chi desidera ascoltare le parole dell'autore e interagire con lui. L'appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative della struttura.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Giovedì 19 marzo alle 17.30 la Sala Filanda della Ginestra – Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Scrittori in circolo”, il ciclo di incontri promosso dalla Rete Documentaria Aretina in collaborazione con i comuni aderenti e i circoli di lettura del territorio. Protagonista dell’incontro sarà lo scrittore e insegnante Enrico Galiano, che presenterà il suo romanzo “Quel posto che chiami casa” (Garzanti, 2025). A dialogare con l’autore saranno Simona Chimentelli, dirigente scolastica dell’IC Petrarca, ed Elisa Focardi, psicoterapeuta, in un confronto dedicato ai temi della memoria, della famiglia e delle scelte personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi, alla Ginestra incontro con lo scrittore Enrico Galiano

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