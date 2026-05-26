Evade dai domiciliari disturba i passanti e aggredisce un carabiniere | recidivo arrestato

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver evaso dai domiciliari, disturbato i passanti e aggredito un carabiniere. L’arresto è avvenuto lunedì sera durante un servizio di controllo del territorio condotto dai militari in due località. Il ragazzo, già recidivo, è stato fermato dopo aver aggredito le forze dell’ordine e opposto resistenza. È accusato di evasione, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale.

Aggressione alle forze dell’ordine. Nella serata di lunedì 25, nell'ambito dei quotidiani e capillari servizi di controllo del territorio, i carabinieri di Casumaro, coadiuvati dai colleghi di Vigarano Mainarda, hanno arrestato un 20enne del posto per evasione, resistenza e lesioni personali a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Arresti domiciliari per infermiere accusato di abusi in RSA Realizzato con Clipchamp 1

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