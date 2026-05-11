Evade dai domiciliari in provincia di Sondrio e viene in Brianza a infastidire i passanti
Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari in provincia di Sondrio ha violato la misura e si è spostato a Monza. Arrivato alla stazione ferroviaria, ha iniziato a disturbare i passanti nel piazzale dello scalo. La sua presenza ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno avviato le procedure per gestire la situazione. La vicenda ha coinvolto persone che si trovavano nelle vicinanze, creando disagio tra i presenti.
Era ai domiciliari in una struttura della provincia di Sondrio, ma si è allontanato raggiungendo Monza e arrivato in stazione ha iniziato a infastidire le persone che passavano davanti al piazzale dello scalo ferroviario.Il fatto è avvenuto nella notte di sabato 9 maggio. Al centro della vicenda.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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