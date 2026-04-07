Puglia stop alla burocrazia | Decaro lancia il piano per le imprese

Martedì 7 aprile 2026, a Bari, si è svolto un incontro tra Antonio Decaro e la giunta di Unioncamere Puglia presso i locali della Camera di Commercio. L’obiettivo della riunione è stato quello di discutere nuove strategie volte a ridurre la burocrazia e sostenere le imprese della regione. Durante l’incontro sono stati definiti alcuni interventi e piani di azione per semplificare le procedure amministrative.

Bari, martedì 7 aprile 2026. Antonio Decaro e la giunta di Unioncamere Puglia si sono incontrati presso i locali della Camera di Commercio per definire nuove strategie a sostegno delle imprese regionali. L’obiettivo principale del vertice è potenziare il legame tra l’ente regionale e il sistema camerale. Questo sforzo mira a supportare il tessuto produttivo locale in un periodo caratterizzato da una congiuntura economica particolarmente difficile. Strategie di ascolto per politiche territoriali. Antonio Decaro considera il confronto con le rappresentanze imprenditoriali e le associazioni di categoria come un elemento fondamentale della sua gestione politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia, stop alla burocrazia: Decaro lancia il piano per le imprese Il piano di Decaro per la crescita del turismo in Puglia: "Valorizziamo le aree interne della regione"Il presidente della Regione ha visitato gli stand della Btm, la fiera internazionale del Turismo che è in svolgimento a Bari. Leggi anche: Decaro, non solo la sanità: via a un Piano per il lavoro. E poi imprese e turismo. Le prossime mosse e scelte in Regione: cosa succede Si parla di: Sanità pugliese, Pentassuglia: Più tutele per oncologici e stop alla mobilità passiva costosa. Sanità in Puglia Il «gioco dell'oca» della burocraziaBARI - In Italia, nel Sud, in Puglia, spesso si muore perchè in quell'ospedale manca per esempio la Tac che avrebbe potuto diagnosticare la malattia. Altre volte si muore per una sbagliata ... lagazzettadelmezzogiorno.it Sanità, Gioia (Regione Puglia): 'Nessuna burocrazia fermi la tutela dei minori. Subito un nuovo pediatra per Ostuni'OSTUNI (BR) – La tutela della salute dei più piccoli non può essere subordinata a logiche meramente burocratiche. Questo il monito di Tommaso Gioia, Consigliere Regionale della Puglia, intervenuto con ... giornaledipuglia.com