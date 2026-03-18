In Europa, sulla questione dei carburanti, ci sono novità tra Italia e Germania. Giorgia Meloni e il governo italiano fanno riferimento a una sponda tedesca, mentre entrambe le nazioni sembrano osservare con attenzione le mosse dell’altra. La dinamica tra Roma e Berlino riguarda principalmente il tema dei carburanti e delle politiche energetiche, senza che siano state ancora prese decisioni definitive.

Sponda tedesca a Giorgia Meloni e all'Italia sul tema dei carburanti. In realtà Roma e Berlino si starebbero guardando in maniera reciproca. Lo conferma il fatto che il governo tedesco, dopo un incontro con le aziende petrolifere del paese, le abbia duramente criticate promettendo una stretta anti speculazione, con tanto di multe verso gli operatori che applicano prezzi più alti della media. Proprio quello che sta cercando di fare il governo italiano. La Germania starebbe studiando un maggior coinvolgimento delle autorità competenti, oltre alla possibilità di modificare i prezzi dei carburanti nelle stazioni solo una volta al giorno. Italia e Germania, però, non starebbero lavorando solo a dei provvedimenti interni, ma anche a soluzioni comunitarie per combattere l’aumento dei prezzi energetici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Benzina, Giorgia Meloni e la sponda tedesca: cosa si muove in Europa

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