L'Europarlamento ha approvato una proposta che consente alle deputate incinte o neo-madri di delegare il voto durante le sedute. La misura mira a facilitare la partecipazione delle donne in gravidanza o con bambini piccoli alle decisioni dell'assemblea, riducendo le difficoltà legate alla presenza fisica a Bruxelles o Strasburgo. La decisione è stata adottata per garantire continuità e rappresentanza delle deputate durante i periodi di maternità.

(Adnkronos) - Per le eurodeputate, la gravidanza avanzata e i mesi successivi al parto hanno finora posto un problema molto concreto: come continuare a incidere sulle decisioni dell'Aula quando la presenza fisica a Bruxelles o Strasburgo diventa difficile, se non impossibile. La regola generale dell'Eurocamera prevede infatti che ogni membro voti personalmente e in presenza, a tutela della responsabilità individuale del mandato. È su questo equilibrio, tra garanzia del voto personale e continuità dell'attività parlamentare, che interviene la modifica approvata in via definitiva dal Consiglio Ue il 26 maggio 2026. La nuova norma introduce una... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eurocamera, sì al voto per delega per le deputate incinte o neo-madri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Europa, ok al voto per delega per le eurodeputate in gravidanzaIn Europa è stata approvata una norma che permette alle eurodeputate in gravidanza di votare per delega.

Voto per delega per le eurodeputate in gravidanza, ok del Parlamento europeo. Vannacci unico italiano a votare ‘no’Durante l'ultima seduta del Parlamento europeo a Strasburgo, svoltasi il 29 aprile, è stato approvato il voto per delega per le eurodeputate in...

Temi più discussi: Via libera finale del Parlamento europeo alle tutele per l’acciaio made in UE; Ok dell’Eurocamera alla direttiva vittime, approvate tutele del ddl Zan; Eurocamera, sì al voto per delega per le deputate incinte o neo-madri; L’Eurocamera vota la direttiva sulle vittime di reato: tornano alcune delle tutele previste dal ddl Zan.

Eurocamera, sì al voto per delega per le deputate incinte o neo-madriIl Consiglio Ue ha dato il via libera finale alla modifica dell’Atto elettorale europeo. La misura permetterà alle eurodeputate in maternità di affidare il voto a un collega, ma servirà la ratifica di ... msn.com

Ok dell’Eurocamera alla direttiva vittime, approvate tutele del ddl ZanIl ddl Zan è stato affossato in Senato nel 2021. Dopo cinque anni, parte del disegno di legge sarà nuovamente messa al voto (ma dall’Eurocamera) ... ilsole24ore.com