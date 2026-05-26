Eurocamera sì al voto per delega per le deputate incinte o neo-madri
L'Europarlamento ha approvato una proposta che consente alle deputate incinte o neo-madri di delegare il voto durante le sedute. La misura mira a facilitare la partecipazione delle donne in gravidanza o con bambini piccoli alle decisioni dell'assemblea, riducendo le difficoltà legate alla presenza fisica a Bruxelles o Strasburgo. La decisione è stata adottata per garantire continuità e rappresentanza delle deputate durante i periodi di maternità.
(Adnkronos) - Per le eurodeputate, la gravidanza avanzata e i mesi successivi al parto hanno finora posto un problema molto concreto: come continuare a incidere sulle decisioni dell'Aula quando la presenza fisica a Bruxelles o Strasburgo diventa difficile, se non impossibile. La regola generale dell'Eurocamera prevede infatti che ogni membro voti personalmente e in presenza, a tutela della responsabilità individuale del mandato. È su questo equilibrio, tra garanzia del voto personale e continuità dell'attività parlamentare, che interviene la modifica approvata in via definitiva dal Consiglio Ue il 26 maggio 2026. La nuova norma introduce una... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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