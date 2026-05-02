Durante l'ultima seduta del Parlamento europeo a Strasburgo, svoltasi il 29 aprile, è stato approvato il voto per delega per le eurodeputate in gravidanza. Tra i presenti, un deputato italiano ha espresso un voto contrario, diventando l’unico a farlo. La decisione riguarda le modalità di partecipazione delle eurodeputate in gravidanza alle sedute parlamentari e alle votazioni. La discussione si è concentrata sui criteri e sulle modalità di applicazione di questa normativa.

Roma, 2 maggio 2026 – Durante l’ultima plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, lo scorso 29 aprile, i deputati hanno approvato una novità che segna un passo significativo per la parità di genere nelle istituzioni europee: la revisione dell’atto elettorale dell’Ue che permetterà alle eurodeputate in gravidanza di delegare il proprio voto prima e dopo il parto. La riforma, adottata con 616 preferenze a favore, 24 contrarie (tra cui quello del generale Roberto Vannacci, unico italiano ad aver scelto il “no” ) e 8 astensioni, modifica la regola che finora imponeva il voto in presenza, introducendo un’eccezione temporanea: una deputata potrà trasferire il suo voto a un collega di fiducia fino a tre mesi prima della data prevista del parto e a sei mesi dopo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Voto per delega per le eurodeputate in gravidanza, ok del Parlamento europeo. Vannacci unico italiano a votare ‘no’

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Panoramica sull’argomento

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Voto per delega per le eurodeputate in gravidanza, ok del Parlamento europeo. Vannacci unico italiano a votare ‘no’La riforma modifica la regola che imponeva il voto in presenza. Una deputata potrà trasferire il suo voto a un collega di fiducia fino a tre mesi prima della data prevista del parto e a sei mesi dopo ... quotidiano.net

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Per me Europeismo e questione Ucraina definiscono una linea rossa. Chi non si schiera chiaramente o tollera ambiguità non avrà il mio voto. Piuttosto mi astengo. x.com