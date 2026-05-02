europa ok al voto per delega per le eurodeputate in gravidanza

In Europa è stata approvata una norma che permette alle eurodeputate in gravidanza di votare per delega. La decisione ha ottenuto l'ok della maggioranza, con un solo parlamentare italiano che si è espresso contro. La riforma riguarda la possibilità di esercitare il diritto di voto in modo più flessibile per le donne in gravidanza. Non sono stati annunciati cambiamenti immediati nelle carriere politiche delle donne coinvolte o nei territori.

? Cosa scoprirai Chi è l'unico parlamentare italiano che ha votato contro la riforma?. Come influirà questa decisione sulla carriera politica delle donne nei territori?. Perché la ratifica nazionale è necessaria per rendere effettiva la delega?. Quali sono i limiti temporali stabiliti per affidare il voto a un collega?.? In Breve Votazione con 616 favorevoli e 24 contrari a Strasburgo il 29 aprile.. Delega valida da tre mesi prima del parto a sei mesi dopo.. López Aguilar e Roberta Metsola guidano il percorso verso la ratifica nazionale.. Vannacci unico esponente italiano contrario alla modifica dell'atto elettorale.. Il 29 aprile a Strasburgo, il Parlamento europeo ha approvato con 616 voti favorevoli la modifica dell’atto elettorale che consente alle eurodeputate in gravidanza di delegare il proprio voto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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