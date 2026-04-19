Euphoria 3 | Tutto quello che abbiamo capito dal primo episodio

Dopo anni di attesa, la terza stagione di Euphoria debutta con un primo episodio che si distingue per un tono più maturo e meno nostalgico. La narrazione non ripercorre le dinamiche del liceo, ma si apre a un universo più reale e complesso. La scena si svolge in un contesto diverso da quello delle stagioni precedenti, indicando un cambiamento nella prospettiva della storia e nei personaggi.

Dopo anni di attesa, Euphoria torna con un primo episodio che non ha nulla di nostalgico, Niente ritorno alle dinamiche del liceo, niente comfort zone, la terza stagione si apre in un mondo diverso, più adulto e soprattutto più reale. Perché se c’è una cosa che questo episodio ci dice subito, è che crescere non significa stare meglio. La terza stagione di Euphoria è disponibile per la visione sulle piattaforme streaming HBO Max, NOW TV e su Sky canale Sky Atlantic, con un episodio a settimana, ogni lunedì. Non è più Euphoria del liceo. I protagonisti sono fuori dalla scuola, ma non sono fuori da se stessi. La serie abbandona l’ambient adolescenziale per entrare in una dimensione più concreta: lavoro precario.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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