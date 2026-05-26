Circonvenzione d’incapace e autoriciclaggio | sequestrati oltre 14 milioni a tutela di un imprenditore bergamasco

Oltre 14 milioni di euro sono stati sequestrati a un imprenditore bergamasco in un’operazione contro la circonvenzione di incapace e l’autoriciclaggio. Le forze dell’ordine hanno agito per tutelare i beni dell’imprenditore coinvolto in un procedimento giudiziario. L’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia e dalla Polizia, che hanno sequestrato le somme per bloccare eventuali tentativi di reinvestimento illecito.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia e la Polizia di Stato di Bergamo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, per un valore complessivo di oltre 14 milioni di euro, a tutela di un imprenditore del settore tessile bergamasco in condizioni di fragilità. In particolare, le indagini, avviate a seguito della denuncia di un familiare della vittima, avrebbero rivelato come, tra familiari e professionisti, avrebbero approfittato dello stato di debolezza del congiunto per estrometterlo dalla gestione della sua società e, attraverso un sistema di spoliazione, sottrarne il patrimonio. Tra i soggetti coinvolti figurerebbero un commercialista e due avvocati, uno dei quali nominato amministratore di sostegno della vittima. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bergamo, anziana fragile sfruttata economicamente: sequestro da 1,1 milioni di euro alla nipote

Notizie e thread social correlati

Bergamo, circonvenzione d’incapace: messi in sicurezza oltre 14 milioni di euro dell’imprenditore nel mirino del suo amministratore di sostegnoA Bergamo, un imprenditore ha scoperto che oltre 14 milioni di euro del suo patrimonio sono stati sottratti.

70enne ex infermiera avrebbe trasferito oltre 300 mila euro a un'amica: esposto per circonvenzione di incapaceUn'anziana ex infermiera di 70 anni è stata oggetto di un esposto per circonvenzione di incapace dopo aver trasferito più di 300 mila euro a un'amica.

Temi più discussi: Circonvenzione d’incapace e autoriciclaggio: sequestrati oltre 14 milioni a tutela di un imprenditore bergamasco; Circonvenzione d'incapace e autoriciclaggio: sequestrati oltre 14 milioni a tutela di un imprenditore bergamasco; 70enne ex infermiera avrebbe trasferito oltre 300 mila euro a un'amica: esposto per circonvenzione di incapace; Graziano Rossi sposa Ambra, denunciata da Valentino per circonvenzione di incapace.

Tizzoni a #Lavitaindiretta ha ribadito il fatto che fù accertato che Stasi comprò a Spotorno delle Frau 42. Ancora? ANCORA? A N C O R A ? Questa è circonvenzione di incapace. #Garlasco x.com

Riguardo alla circonvenzione di incapace reddit

Bergamo, circonvenzione d’incapace: messi in sicurezza oltre 14 milioni di euro dell’imprenditore nel mirino del suo amministratore di sostegnoAlcuni familiari e professionisti, tra cui l’amministratore di sostegno, avrebbero approfittato dello stato di debolezza della vittima per estrometterlo dalla gestione della sua società e sottrarne il ... ilgiorno.it

Circonvenzione d’incapace e autoriciclaggio: sequestrati oltre 14 milioni a tutela di un imprenditore bergamascoSequestrati oltre 14 milioni di euro a tutela di un imprenditore tessile bergamasco in condizioni di fragilità. Le indagini di Guardia di Finanza di Brescia e Polizia di Stato di Bergamo. Coinvolti fa ... ecodibergamo.it