Svuotano la società fallita per non pagare il fisco | sequestrati 7 immobili per 1,4 milioni dalla guardia di finanza

La guardia di finanza ha sequestrato sette immobili del valore di oltre 1,4 milioni di euro a due imprenditori edili e un commercialista. Le operazioni sono state eseguite nell’ambito di un’indagine sulla gestione di una società fallita, sospettata di aver svuotato i beni per evitare il pagamento delle tasse. Le persone coinvolte sono state segnalate all’autorità giudiziaria per bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta alle imposte.