Svuotano la società fallita per non pagare il fisco | sequestrati 7 immobili per 1,4 milioni dalla guardia di finanza
La guardia di finanza ha sequestrato sette immobili del valore di oltre 1,4 milioni di euro a due imprenditori edili e un commercialista. Le operazioni sono state eseguite nell’ambito di un’indagine sulla gestione di una società fallita, sospettata di aver svuotato i beni per evitare il pagamento delle tasse. Le persone coinvolte sono state segnalate all’autorità giudiziaria per bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta alle imposte.
Sette immobili del valore complessivo di oltre 1,4 milioni di euro sequestati a due imprenditori edili e un commercialista segnalati all’autorità giudiziari per bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. A eseguire il sequestro preventivo sono stati, su.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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