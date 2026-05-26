Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 26 maggio 2026

Notizia in breve

Oggi, 26 maggio 2026, alle 20:30, si è svolta l’estrazione del VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. La lotteria permette di vincere una casa indovinando i numeri scelti. I numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. La estrazione si è tenuta in diretta alle ore stabilite. Nessun dettaglio sui numeri estratti è stato ancora diffuso.