Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 26 marzo 2026

Oggi, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 20,30 si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa. Durante l’evento sono stati estratti i numeri vincenti per il concorso, che permette di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. La lotteria si tiene ogni settimana e l’estrazione si svolge in una trasmissione in diretta. I numeri estratti saranno comunicati nelle prossime ore.

Estrazione VinciCasa oggi 26 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 25 MARZO 2026 ESTRAZIONE 24 MARZO 2026 ESTRAZIONE 23 MARZO 2026 ESTRAZIONE 22 MARZO 2026 ESTRAZIONE 21 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 26 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 26 marzo 2026 Articoli correlati Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 26 gennaio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 26 febbraio 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025 Tutto quello che riguarda Estrazione VinciCasa Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di domenica 22 marzo; VinciCasa, niente ‘5’ nell’estrazione numero 83 del 2026; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 23 marzo; VinciCasa, l’estrazione di venerdì 20 marzo. VinciCasa, niente ‘5’ nell’estrazione numero 83 del 2026Win for Life VinciCasa, l’estrazione di martedì 24 marzo 2026 non assegna il ‘5’, ma distribuisce premi sulle altre categorie. gioconews.it VinciCasa, vinta una casa a Roma. E’ la 227esima dalla nascita del giocoNell’estrazione di ieri, lunedì 23 marzo 2026, è stata vinta una casa grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal. agimeg.it Estrazione Vincicasa n. 83 di martedì 24 marzo 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook