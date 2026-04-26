Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 26 aprile 2026

Oggi, domenica 26 aprile 2026, alle ore 20:30 si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa, che consente ai partecipanti di vincere una casa indovinando cinque numeri su quarantanove. I numeri vincenti sono stati annunciati durante la trasmissione, offrendo ai giocatori la possibilità di aggiudicarsi l’immobile scelto dalla lotteria. L’estrazione ha coinvolto numerosi partecipanti che avevano acquistato i propri biglietti in tutta Italia.

Estrazione VinciCasa oggi 26 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, domenica 26 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 25 APRILE 2026 ESTRAZIONE 24 APRILE 2025 ESTRAZIONE 23 APRILE 2026 ESTRAZIONE 22 APRILE 2026 ESTRAZIONE 21 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 26 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 26 aprile 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 13/01/2026 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 26 febbraio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 26 marzo 2026 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di sabato 18 aprile; VinciCasa: centrati quattro ‘4’ nel concorso del 22 aprile; VinciCasa premia Albano Laziale (RM), al fortunato una casa e 200mila euro; VinciCasa, l’estrazione di martedì 21 aprile. Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Win for Life VinciCasa, anche l’estrazione del 16 aprile non assegna il ‘5’Win for Life VinciCasa, l’estrazione numero 106 di giovedì 16 aprile non assegna il 5 che vale la casa ma distribuisce ancora una volta premi importanti sulle altre categorie. gioconews.it Estrazione Vincicasa n. 114 di venerdì 24 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook