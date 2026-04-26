Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 26 aprile 2026

Da tpi.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 26 aprile 2026, alle ore 20:30 si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa, che consente ai partecipanti di vincere una casa indovinando cinque numeri su quarantanove. I numeri vincenti sono stati annunciati durante la trasmissione, offrendo ai giocatori la possibilità di aggiudicarsi l’immobile scelto dalla lotteria. L’estrazione ha coinvolto numerosi partecipanti che avevano acquistato i propri biglietti in tutta Italia.

Estrazione VinciCasa oggi 26 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, domenica 26 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI   ESTRAZIONE 25 APRILE 2026 ESTRAZIONE 24 APRILE 2025 ESTRAZIONE 23 APRILE 2026 ESTRAZIONE 22 APRILE 2026 ESTRAZIONE 21 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 26 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 13/01/2026

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