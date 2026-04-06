Lago di Iseo i carabinieri impegnati nei controlli | La nostra missione è garantire la sicurezza

Con l’arrivo della stagione turistica e la riapertura di seconde case e strutture ricettive, i carabinieri sono stati impegnati in controlli lungo le acque del lago di Iseo nei giorni di Pasqua. Le forze dell’ordine hanno comunicato che il loro obiettivo è di assicurare la sicurezza delle persone presenti, mantenendo una presenza costante sul territorio e offrendo supporto ai visitatori e residenti durante questo periodo.

Riparte la stagione turistica, riaprono le seconde case e le strutture ricettive e i carabinieri sono impegnati in questi giorni di Pasqua sull'acqua del lago di Iseo con i controlli: "È la nostra missione far sentire la nostra vicinanza alla popolazione e garantire la loro sicurezza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lago di Iseo, i carabinieri impegnati nei controlli: "La nostra missione è garantire la sicurezza" Leggi anche: Avellino, Festa della Donna: controlli serrati nei locali per garantire la sicurezza Missione Olimpica per l’elisoccorso apuano: ecco i dottori impegnati nei soccorsiDa Cinquale alle Alpi: il personale medico del 118 locale gestisce le urgenze durante le gare. Temi più discussi: Sul Lago d'Iseo, il Mirad’Or di Pisogne dedica una mostra a Nanni Valentini; Goletta del Laghi 2025: molti i punti inquinati su Garda e Iseo; La Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia (BILNI) sul lago d’Iseo; La Dinamica continua a stupire con un 79 a 75 sul lago di Iseo: brillano capitan Colli e i 29 punti di Ius. Pisogne: il borgo sul lago d’Iseo tra torri e affreschi che incanta i bambiniPisogne, sul lago d'Iseo, è una meta che funziona bene per una gita in famiglia perché mette insieme cose diverse, ma vicine tra loro. C'è il lungolago per una passeggiata tranquilla, un centro ... nostrofiglio.it Stagione irrigua, preoccupazione per il livello del lago d’IseoGarbelli (Confagricoltura Brescia): «Serve un nuovo modello di gestione dell’acqua. Programmazione più flessibile e capace di rispondere alle reali e nuove esigenze del territorio». quibrescia.it Il lago d’Iseo ha attirato turisti soprattutto italiani, ma non sono mancati gli stranieri: è il banco di prova in vista della stagione estiva facebook