Fine maggio di piena estate tra le Valli e il lago d’Iseo

ONDATA DI CALORE. Per dieci giorni temperature sopra i trenta gradi. Il meteorologo: «Anomalia». Sabato 23 maggio tutti all’aperto tra gite e primi tuffi nel Sebino, che sfiora i massimi storici del periodo dopo aver recuperato oltre un metro di livello. Caldo estivo e prolungato. Un’ondata di calore anomala ha investito la Bergamasca. Non una fiammata di fine primavera, ma dieci giorni con temperature costantemente oltre i 30 gradi centigradi e fino a 10 sopra la media del periodo. Un divario significativo se confrontato con il clima della scorsa settimana, quando le temperature si aggiravano attorno ai 18 gradi, viaggiando anche di 67 sotto la media del periodo e si era rivista perfino la neve. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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