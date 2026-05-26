Estate all’improvviso e senso di debolezza il medico | Il fisico non ha tempo di adattarsi

Da webmagazine24.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'ondata di caldo improvvisa ha causato sintomi come testa ovattata, debolezza e malessere generale. Secondo un medico, il corpo fatica ad adattarsi velocemente ai cambiamenti climatici repentini. Il passaggio repentino dal freddo al caldo intenso può mettere a dura prova il fisico, che non ha il tempo di rispondere adeguatamente. Questi sintomi sono legati alla difficoltà di adattamento del corpo alle variazioni di temperatura improvvise.

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(Adnkronos) – Testa ovattata, senso di debolezza, malessere generale. Il clima estivo che arriva improvvisamente può metterci a dura prova. "È il problema che si percepisce quando si passa da una temperatura di tipo primaverile a un caldo repentino, con 6-8 gradi di sbalzo. In questi casi ovviamente il nostro organismo non ha il tempo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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