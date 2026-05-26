Estate all’improvviso e senso di debolezza il medico | Il fisico non ha tempo di adattarsi

Notizia in breve

Un'ondata di caldo improvvisa ha causato sintomi come testa ovattata, debolezza e malessere generale. Secondo un medico, il corpo fatica ad adattarsi velocemente ai cambiamenti climatici repentini. Il passaggio repentino dal freddo al caldo intenso può mettere a dura prova il fisico, che non ha il tempo di rispondere adeguatamente. Questi sintomi sono legati alla difficoltà di adattamento del corpo alle variazioni di temperatura improvvise.