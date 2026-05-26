Espulso dopo il carcere | ordine di lasciare l’Italia per un 43enne tunisino

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha consegnato un decreto di espulsione a un uomo tunisino di 43 anni, appena uscito dal carcere. L’ordine di lasciare il paese è stato emesso al termine della sua detenzione. L’uomo dovrà lasciare l’Italia entro un termine stabilito dalla legge. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi specifici dell’espulsione.

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha notificato un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino tunisino di 43 anni, emesso al termine della sua detenzione.L’uomo, scarcerato dopo aver scontato una pena di due anni di reclusione per reati legati allo spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

My Boss Fired Me… I Ended Up Saving a Princess in Ancient Times

Notizie e thread social correlati

Nigeriano espulso dopo 10 anni di carcere per trafficoUn uomo nigeriano di 41 anni è stato espulso dall’Italia dalla Polizia di Stato dopo aver passato più di dieci anni in carcere per reati relativi al...

"Minacciò il genero con la pistola": 43enne ai domiciliari dopo 6 mesi di carcereUn uomo di 43 anni di Palma di Montechiaro, arrestato sei mesi fa con l’accusa di detenzione illegale di armi, è stato scarcerato e messo agli...

Temi più discussi: Esce dal carcere dopo oltre 11 anni, 37enne straniero subito espulso; Espulso un cittadino irregolare dopo la pena scontata in carcere; Espulso dopo il carcere: 25enne arrestato per droga rimpatriato dalla Polizia di Stato; Tgcom24: Modena, El Koudri non parla neanche in carcere: Guarda solo la tv, sembra spaventato Video.

A Reggio Emilia fermato un 22enne accusato di terrorismo: già noto, espulso dalla Germania, rientrato in Italia, sostenitore dell’Isis. Grazie a Polizia, Digos e Antiterrorismo. Ora una domanda: resterà in carcere, sarà espulso o tornerà libero? x.com

Espulso un cittadino irregolare dopo la pena scontata in carcereNella giornata del 20 maggio, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal ... piacenzasera.it

Nessuno vuole Gary Glitter: dopo il carcere (per pedofilia) è fermo a BangkokDopo aver speso qualche anno in carcere in Vietnam per aver abusato di due bambine di 11 e 12 anni, l'ex idolo Gary Glitter (ovvero Paul Francis Gadd) è ora un uomo senza meta: le autorità vietnamite ... rockol.it