Nigeriano espulso dopo 10 anni di carcere per traffico

Un uomo nigeriano di 41 anni è stato espulso dall’Italia dalla Polizia di Stato dopo aver passato più di dieci anni in carcere per reati relativi al traffico di esseri umani. La decisione è stata presa al termine di un procedimento che ha portato all’allontanamento dal territorio nazionale. L’uomo aveva scontato la sua pena prima di essere espulso.

Un cittadino nigeriano di 41 anni è stato espulso dal territorio italiano dalla Polizia di Stato, dopo aver scontato oltre dieci anni di reclusione per reati gravi legati al traffico di esseri umani. L'operazione si è svolta a Taranto, dove l'uomo era detenuto nella Casa Circondariale, ed è stata eseguita dall'Ufficio Immigrazione della Questura locale che ha accompagnato il condannato fino alle autorità del suo paese d'origine. Il provvedimento giudiziario aveva già emesso un ordine di espulsio