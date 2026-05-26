Espulsioni e rimpatri nel casertano | quattro stranieri allontanati dall’Italia

Notizia in breve

Quattro stranieri sono stati espulsi dall’Italia nel Casertano. La Questura ha portato avanti operazioni di rimpatrio come parte di un’azione contro l’immigrazione irregolare. Le operazioni sono state concluse senza incidenti. Non sono stati forniti dettagli sui paesi di provenienza o sui motivi specifici delle espulsioni. Le attività di controllo continueranno sul territorio.