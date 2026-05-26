Espulsioni e rimpatri nel casertano | quattro stranieri allontanati dall’Italia
Quattro stranieri sono stati espulsi dall’Italia nel Casertano. La Questura ha portato avanti operazioni di rimpatrio come parte di un’azione contro l’immigrazione irregolare. Le operazioni sono state concluse senza incidenti. Non sono stati forniti dettagli sui paesi di provenienza o sui motivi specifici delle espulsioni. Le attività di controllo continueranno sul territorio.
Proseguono le attività di contrasto all’immigrazione irregolare messe in campo dalla Questura di Caserta. Nelle ultime ore il personale dell’Ufficio Immigrazione ha eseguito due provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri di nazionalità marocchina, entrambi gravati da. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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