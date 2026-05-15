Migranti un’altra vittoria dell’Italia | ok del Consiglio d’Europa ad espulsioni più facili per gli stranieri condannati

Il Consiglio d’Europa ha approvato venerdì un testo che permette agli Stati membri di espellere più facilmente gli stranieri condannati, senza dover rispettare tutte le restrizioni legate ai diritti umani. A questa decisione hanno partecipato 46 paesi, che hanno raggiunto un accordo su questa misura. La novità riguarda la possibilità di accelerare le procedure di espulsione per i condannati, senza che siano applicate alcune delle norme che di solito tutelano i diritti degli stranieri coinvolti.

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Ancora una vittoria per il governo italiano. 46 Stati membri del Consiglio d’Europa si sono accordati venerdì su un testo che risponde all’auspicio di alcuni governi: di espellere più facilmente gli stranieri condannati senza essere puniti per violazioni dei diritti umani. Il Consiglio d’Europa era sotto la pressione della maggioranza dei suoi Stati membri, tra cui il Regno Unito e l’Italia, che chiedevano che la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), sotto la sua egida, modificasse la propria interpretazione dei testi in modo meno favorevole ai diritti degli stranieri. La Corte di Strasburgo ha talvolta stabilito che le espulsioni violavano il diritto alla vita familiare degli stranieri condannati, tagliandoli dalla loro famiglia; o rischiavano di esporli a trattamenti degradanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, un’altra vittoria dell’Italia: ok del Consiglio d’Europa ad espulsioni più facili per gli stranieri condannati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Consiglio d’Europa, sul tavolo gli hub per migranti in paesi terziLa lunga marcia per limitare il potere della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) è partita un anno fa. Più italiani, ma gli stranieri restano più notti. Così la fotografia e le tendenze del turismo ad Arezzo“La provincia di Arezzo, nel corso del 2025, ha fatto complessivamente registrare, includendo anche il nuovo dato sulle locazioni turistiche, 786.