Pinamonti trascina il Sassuolo 8 gol e obiettivo doppia cifra | perché Gattuso non lo ha convocato in Nazionale? L’analisi completa

Pinamonti sta vivendo una stagione da protagonista con il Sassuolo, segnando otto gol e puntando a raggiungere la doppia cifra. La sua continuità davanti alla porta ha sollevato curiosità sul motivo per cui non sia stato convocato in Nazionale, nonostante i numeri. Finora, infatti, l’attaccante italiano non ha avuto l’opportunità di vestirsi con la maglia azzurra per i playoff mondiali, nonostante le prestazioni positive in campionato.

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