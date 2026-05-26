Esplosione di via Nizza Giovanni Zippo parla in tribunale | cosa ha detto l' autore del disastro con una vittima

Da torinotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al tribunale di Torino, oggi alle 11, è iniziato l’interrogatorio di Giovanni Zippo, autore dell’esplosione di via Nizza che ha causato una vittima. Zippo è stato ascoltato per diverse ore. La causa dell’esplosione non è ancora nota, ma l’indagine prosegue. La vittima coinvolta è rimasta ferita in modo grave, mentre altre persone sono state evacuate. L’autore del disastro si trova ora sotto interrogatorio delle autorità giudiziarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al tribunale di Torino, è iniziato alle 11 di oggi, 26 maggio 2026, l’interrogatorio a Giovanni Zippo. L’uomo imputato per l’esplosione di via Nizza ha accettato di rispondere alle domande della sostituta procuratrice Chiara Canepa. Lo difende l’avvocato Basilio Foti. Rischia l’ergastolo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Esplosione via Nizza, Giovanni Zippo chiede rito abbreviato

Video Esplosione via Nizza, Giovanni Zippo chiede rito abbreviato

Notizie e thread social correlati

Le fiamme divorano via Nizza e dopo restano solo macerie: mostrati in tribunale video e foto dell’esplosione causata da Giovanni ZippoLe fiamme hanno distrutto gli appartamenti di via Nizza e sono state documentate attraverso foto e video mostrati in tribunale.

Processo per l'esplosione in via Nizza e la morte di Jacopo Peretti, parla l'inquilina dell'alloggio: "Con Zippo sono sempre stata chiara"In un procedimento giudiziario legato all'esplosione avvenuta in via Nizza e alla morte di un uomo, l'inquilina dell'appartamento coinvolto ha...

Temi più discussi: Raccolta fondi per i senza casa dopo l’incendio in via Nizza; Rockin’ For A House, la serata per gli sfollati di via Nizza riempie l’Hiroshima; Esplosione nella notte: bomba carta nell'androne di una palazzina; Rockin’ For A House, all'Hiroshima la mobilitazione solidale per le famiglie di via Nizza [VIDEO].

Esplosione in via Nizza a Torino, la disperazione di Mohamed: Un muro è crollato sulla mia bambinaPer ricostruire la tragedia, che scosse il quartiere Lingotto e tutta la città, bisogna tornare al 23 giugno scorso. Quando la guardia giurata accompagna in stazione Madalina Ionela Hagiu, la ... lastampa.it

Esplosione in via Nizza a Torino, la disperazione di Mohamed: Un muro è crollato sulla mia bambinaDi lasciare il lavoro e correre a casa perché l’appartamento era andato a fuoco: c’era stata un’esplosione, tutto era bruciato e il tetto era caduto su sua sorella più piccola. Un’altra mia figlia, ... lastampa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web