Le fiamme divorano via Nizza e dopo restano solo macerie | mostrati in tribunale video e foto dell’esplosione causata da Giovanni Zippo

Le fiamme hanno distrutto gli appartamenti di via Nizza e sono state documentate attraverso foto e video mostrati in tribunale. L’esplosione, avvenuta il 30 giugno 2025, ha causato la morte di Jacopo Peretti, il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato tra le macerie. L’incidente è stato causato da un’esplosione attribuita a Giovanni Zippo.