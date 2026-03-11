Le fiamme divorano via Nizza e dopo restano solo macerie | mostrati in tribunale video e foto dell’esplosione causata da Giovanni Zippo

Le fiamme hanno distrutto gli appartamenti di via Nizza e sono state documentate attraverso foto e video mostrati in tribunale. L’esplosione, avvenuta il 30 giugno 2025, ha causato la morte di Jacopo Peretti, il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato tra le macerie. L’incidente è stato causato da un’esplosione attribuita a Giovanni Zippo.

Prima le fiamme divorano gli alloggi di via Nizza, poi restano solo macerie anche sopra al corpo carbonizzato di Jacopo Peretti, morto nella folle esplosione del 30 giugno 2025. Si vede questo nelle immagini che ieri, 11 marzo, sono state mostrate in tribunale a Torino, durante il processo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

