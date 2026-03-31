In un procedimento giudiziario legato all'esplosione avvenuta in via Nizza e alla morte di un uomo, l'inquilina dell'appartamento coinvolto ha dichiarato di aver comunicato chiaramente la volontà di interrompere una relazione con il suo ex partner. La donna ha riferito di essere stata seguita dallo stesso, anche in auto, dopo aver annunciato la fine del rapporto.

L’imputato Giovanni Zippo voleva vendicarsi dei comportamenti della donna, con cui aveva una relazione clandestina, e ha fatto esplodere il suo appartamento e una parte del palazzo “Gli ho detto che volevo interrompere la relazione e lui ha iniziato a seguirmi, anche con la macchina. Veniva sotto casa e suonava il campanello. Forse si era innamorato di me, ma io con lui sono sempre stata chiara”. Oggi, 31 marzo, in tribunale a Torino, Madalina Hagiu racconta questo durante il processo in cui Giovanni Zippo rischia l’ergastolo. L’uomo è imputato disastro colposo, lesioni personali e omicidio volontario per il disastro del 30 giugno 2025, in via Nizza a Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Processo per l'esplosione in via Nizza e la morte di Jacopo Peretti, parla l'inquilina dell'alloggio: "Con Zippo sono sempre stata chiara"

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