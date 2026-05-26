Jannik Sinner ha iniziato il suo percorso al Roland Garros 2026 con una vittoria in tre set contro il francese Clement Tabur, eliminato con 8 game concessi. Il match si è concluso con un risultato favorevole per il numero 1 del mondo, che ha dimostrato sicurezza contro il wild card francese. Tabur ha ricevuto apprezzamenti per aver combattuto con dignità sul Court Philippe Chatrier.

Comincia con una vittoria tranquilla il Roland Garros 2026 di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo non ha problemi contro il francese, dotato di wild card, Clement Tabur, che comunque si guadagna gli apprezzamenti del Court Philippe Chatrier per l’essere sempre stato in campo con dignità. 6-1 6-3 6-4 in due ore e 8 minuti il punteggio finale, e per il classe 2001 di Sesto Pusteria ora ci sarà Juan Manuel Cerundolo, fratello del più noto Francisco (ma, per paradosso, il primo a vincere, e in maniera mirabolante, un torneo ATP). Pronti via, e Sinner in tre minuti produce il break che apre il suo torneo con Tabur che nei primi attimi la sua parte di emozione (comprensibilmente) ce l’ha. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Esordio agevole, ma non banale per Jannik Sinner al Roland Garros: 8 game concessi a Tabur

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

History Making Masters Title | Jannik Sinner Shotmaking & Best Moments From Madrid!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sinner-Tabur, oggi al Roland Garros 2026 l’esordio di Jannik: il numero 1 del mondo è in campo – la diretta

L’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros contro Tabur: chi è l’avversario, quando giocano e dove vedere anche gli altri italiani in Tv e streamingJannik Sinner debutta al Roland Garros contro il francese Clement Tabur, attualmente al 165° posto nel ranking ATP.

Temi più discussi: Sinner a pochi giorni dall'esordio nel Roland Garros: Ho 24 anni, non sono ancora al 100% del mio potenziale; Quando gioca Sinner al Roland Garros: quanti giorni di recupero ha Jannik dopo la vittoria a Roma; Sinner: 'Robot? Non è un'offesa. Lavoro così'; I precedenti di Jannik Sinner al Roland Garros: dall’esordio al record di durata della finale.

Rassegna stampa un po’ così #RiccardoCrivelli @Gazzetta_it 25/05/2026 @rolandgarros #RolandGarros #Jannik #Sinner x.com

Ambesi: Il tema non sono gli avversari, ma le condizioni di Sinner. Alcaraz non può ancora impugnare la racchettaMassimiliano Ambesi ha espresso le proprie valutazioni nell’ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Il focus della ... oasport.it

DIRETTA | Sinner Tabur (risultato finale 3-0), Jannik avanza (Roland Garros 2026, 26 maggio)DIRETTA SINNER TABUR STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE IL ROLAND GARROS 2026 Per la diretta Sinner Tabur l’appuntamento è su Eurosport, da un anno circa solo in diretta streaming video su DAZN e le ... ilsussidiario.net