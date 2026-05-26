Nelle ultime elezioni amministrative si sono svolte le operazioni di voto in più di 700 Comuni italiani, inclusi 18 capoluoghi di provincia. I seggi sono rimasti aperti per diverse ore e i risultati sono attesi nei prossimi giorni. Le consultazioni hanno coinvolto diverse forze politiche, con una partecipazione che varia a seconda delle aree. Non sono stati segnalati problemi significativi durante le operazioni di voto.

La politica è alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. Si è votato in oltre 700 Comuni italiani, tra cui 18 capoluoghi. Questo primo turno ha fatto registrare sia sorprese che conferme. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Esito elezioni amministrative, si è votato in oltre 700 Comuni

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