Elezioni amministrative | oggi urne aperte fino alle 15 in oltre 700 comuni e 18 capoluoghi
Le urne sono aperte fino alle 15 in oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Oggi si svolge la seconda giornata delle elezioni amministrative, coinvolgendo 748 municipi distribuiti tra le Regioni a statuto ordinario e speciale. La giornata interessa territori dal Veneto alla Calabria, includendo anche Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta. Le sezioni elettorali sono aperte per consentire ai cittadini di votare fino al primo pomeriggio.
Si voterà fino alle ore 15 di oggi nella seconda giornata delle elezioni amministrative che coinvolgono 748 Comuni delle Regioni a statuto ordinario, dal Veneto alla Calabria, oltre a Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta tra le Regioni a statuto speciale. La tornata elettorale riguarda complessivamente circa 6 milioni e 600 mila elettori italiani. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, l’affluenza registrata nella prima giornata di voto è risultata in calo di quasi quattro punti percentuali rispetto alle precedenti amministrative. Alla chiusura dei seggi, alle ore 23 di ieri, aveva votato complessivamente il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,2% della precedente tornata negli stessi Comuni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
32 SEZIONI A CASTELFRANCO, SEGGI APERTI OGGI FINO ALLE 23, DOMANI DALLE 7 ALLE 15 | 24/05/2026
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