Elezioni amministrative | oggi urne aperte fino alle 15 in oltre 700 comuni e 18 capoluoghi

Notizia in breve

Le urne sono aperte fino alle 15 in oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Oggi si svolge la seconda giornata delle elezioni amministrative, coinvolgendo 748 municipi distribuiti tra le Regioni a statuto ordinario e speciale. La giornata interessa territori dal Veneto alla Calabria, includendo anche Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta. Le sezioni elettorali sono aperte per consentire ai cittadini di votare fino al primo pomeriggio.