Elezioni amministrative | oggi urne aperte fino alle 15 in oltre 700 comuni e 18 capoluoghi

Da lanotiziagiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le urne sono aperte fino alle 15 in oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Oggi si svolge la seconda giornata delle elezioni amministrative, coinvolgendo 748 municipi distribuiti tra le Regioni a statuto ordinario e speciale. La giornata interessa territori dal Veneto alla Calabria, includendo anche Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta. Le sezioni elettorali sono aperte per consentire ai cittadini di votare fino al primo pomeriggio.

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Si voterà fino alle ore 15 di oggi nella seconda giornata delle elezioni amministrative che coinvolgono 748 Comuni delle Regioni a statuto ordinario, dal Veneto alla Calabria, oltre a Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta tra le Regioni a statuto speciale. La tornata elettorale riguarda complessivamente circa 6 milioni e 600 mila elettori italiani. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, l’affluenza registrata nella prima giornata di voto è risultata in calo di quasi quattro punti percentuali rispetto alle precedenti amministrative. Alla chiusura dei seggi, alle ore 23 di ieri, aveva votato complessivamente il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,2% della precedente tornata negli stessi Comuni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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