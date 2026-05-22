Elezioni amministrative 2026 oltre 740 comuni al voto nel weekend

Nel prossimo fine settimana si terranno le elezioni amministrative in 743 Comuni italiani, pochi mesi dopo il referendum. In questa tornata si voterà per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali, coinvolgendo un’ampia parte del territorio nazionale. La consultazione si svolge in un momento in cui si sono già svolti altri appuntamenti elettorali, e rappresenta un momento importante per le amministrazioni locali. Le urne si apriranno e si chiuderanno secondo le modalità previste per ciascun Comune.

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Sono 743 i Comuni che riapriranno le loro urne, pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum, per le elezioni amministrative con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Le urne apriranno domenica 24 maggio dalle 7 di mattina alle 23. Riapriranno poi lunedì 25, dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di spoglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend Sullo stesso argomento Elezioni amministrative 2026: Comuni al voto, candidati, liste e programmiDomenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15 si svolgono le elezioni amministrative in dieci comuni della... Elezioni amministrative, stabilite le date: nel Brindisino cinque comuni al votoIn primavera i cittadini di Mesagne, Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni, Latiano e Torchiarolo saranno chiamati ad eleggere il sindaco e al... Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend(Adnkronos) - Sono 743 i Comuni che riapriranno le loro urne, pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum, per le elezioni amministrative con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio c ... msn.com Le #elezioni del 7 maggio segnano una sconfitta pesante per Starmer, mentre Reform UK conquista oltre 1.400 consiglieri e spinge il Paese verso un’era multipartitica.???????????????????????????????????????????? di Marco Orioles x.com Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026, i comuni in cui il voto pesa di più da Venezia a Reggio CalabriaSaranno 6,2 milioni gli italiani chiamati alle urne nelle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026: a Salerno si ricandida Vincenzo De Luca ... virgilio.it