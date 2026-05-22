Elezioni amministrative 2026 oltre 740 comuni al voto nel weekend

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel prossimo fine settimana si terranno le elezioni amministrative in 743 Comuni italiani, pochi mesi dopo il referendum. In questa tornata si voterà per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali, coinvolgendo un’ampia parte del territorio nazionale. La consultazione si svolge in un momento in cui si sono già svolti altri appuntamenti elettorali, e rappresenta un momento importante per le amministrazioni locali. Le urne si apriranno e si chiuderanno secondo le modalità previste per ciascun Comune.

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Sono 743 i Comuni che riapriranno le loro urne, pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum, per le elezioni amministrative con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Le urne apriranno domenica 24 maggio dalle 7 di mattina alle 23. Riapriranno poi lunedì 25,  dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di spoglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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