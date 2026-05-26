Un ex calciatore ha affermato che l’arrivo di Xabi Alonso come allenatore al Chelsea porterà a un cambio di approccio da parte dei proprietari del club. La notizia ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, ma non sono stati forniti dettagli sui piani specifici o sulle tempistiche. La decisione di affidare la guida tecnica a Alonso rappresenta un punto di svolta nella ricostruzione del team, secondo alcune fonti.

2026-05-26 15:40:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’ex ala del Chelsea Pat Nevin ritiene che l’arrivo di Xabi Alonso allo Stamford Bridge stimolerà un cambiamento nella filosofia da parte dei proprietari del club. I West Londoners vengono da una stagione deludente: la sconfitta per 2-1 di domenica in casa del Sunderland li ha visti finire al 10° posto in Premier League e perdere il calcio europeo. Alonso cercherà di ricostruire e Nevin è fiducioso che il BlueCo avrà imparato dai suoi errori precedenti e consentirà allo spagnolo di ingaggiare giocatori “già pronti” e di allontanarsi dal modello precedente di ingaggiare giovani e sperare che si sviluppino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ESCLUSIVO: Devono cambiare – Pat Nevin avverte BlueCo sulla ricostruzione del Chelsea di Xabi Alonso

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