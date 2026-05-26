Due gruppi criminali sono stati smantellati a Trieste, con 106 persone indagate per aver utilizzato dispositivi elettronici nascosti durante gli esami teorici della patente. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema di frode che consentiva ai partecipanti di superare gli esami senza conoscere le risposte corrette. L’indagine ha coinvolto l’uso di tecnologie illegali e ha portato al sequestro di dispositivi elettronici utilizzati durante le prove.

È di 106 persone indagate il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato, che ha portato alla luce un presunto sistema illecito finalizzato al superamento fraudolento degli esami teorici per la patente di guida. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste, si è conclusa nell’aprile 2026, dopo mesi di accertamenti e perquisizioni nelle province di Trieste, Bologna e Rovigo. Le origini dell’indagine: controlli e scoperte alla Motorizzazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con alcuni controlli d’iniziativa presso la Motorizzazione Civile di Trieste, durante le sessioni d’esame teorico per la patente di guida. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Esami teorici della patente con "trucco", 106 indagati per frode: smantellati due gruppi criminali

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