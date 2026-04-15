Durante un esame di patente a Como, un giovane di 20 anni è stato denunciato dopo che è stato scoperto a utilizzare un dispositivo elettronico tramite l’Anti Spy. L’episodio si è verificato durante la prova di guida e ha portato alla denuncia dell’automobilista. La polizia ha identificato l’uso illecito di strumenti tecnologici per ottenere un vantaggio nel test.

Un 20enne di Busto Arsizio è stato denunciato per uso illecito di dispositivi elettronici durante l’esame di guida presso la Motorizzazione Civile di Como. Il giovane avrebbe cercato di superare la prova ricorrendo a una microcamera e ad altri strumenti tecnologici, come emerso dalle indagini della Polizia di Stato. La segnalazione e l’intervento degli agenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 11.00. Gli agenti sono intervenuti presso la Motorizzazione Civile di Como dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un candidato che aveva insospettito il personale durante l’esame per la patente di guida.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Esame della patente a Como, trucco scoperto con l'Anti Spy e 20enne denunciato: cosa è emerso

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