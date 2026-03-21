Stesa ai Quartieri Spagnoli trovati quattro bossoli | c’è tensione tra due gruppi criminali

Nella zona dei Quartieri Spagnoli, alle 4 del mattino, si è verificata una sparatoria che ha portato al ritrovamento di quattro bossoli sul luogo. La rissa armata ha coinvolto due gruppi criminali che si contendono il controllo della zona. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha alimentato la tensione tra le fazioni rivali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Riesplode la tensione tra i gruppi criminali nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Alle 4 del mattino si è consumata una stesa. Indagano gli uomini della Polizia di Stato, che hanno trovato almeno quattro bossoli in vico Rosario a Portamedina. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a veicoli o abitazioni. Si tratterebbe di un raid intimidatorio. L’episodio si inserisce in una lunga scia di sparatorie che da mesi interessano l’area. Una spirale di violenza che ha visto anche il recente agguato fallito in piazza Carolina, a pochi passi da piazza del Plebiscito, e altri colpi esplosi nei giorni scorsi in via Montesanto. Secondo gli... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Stesa ai Quartieri Spagnoli, trovati quattro bossoli: c’è tensione tra due gruppi criminali Articoli correlati Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: si ipotizza stesa tra gang, sequestrati bossoli dalla poliziaLa faida tra le gang del centro storico non accenna a placarsi e nel cuore dei Quartieri Spagnoli va in scena l’ennesima notte di piombo e paura. Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, a terra 10 bossoli, 22enne ferito al gluteoSparatoria in via Santa Maria Ognibene: un 22enne colpito al gluteo, dimesso dopo l'estrazione del proiettile. Aggiornamenti e notizie su Quartieri Spagnoli Temi più discussi: Napoli, lite ai Quartieri. Viene aggredito alle spalle: 31enne in gravi condizioni; Napoli, a Castel Capuano l'incontro A dieci giorni dal voto: le ragioni a confronto; Meteo, primo weekend di primavera con temperature sotto la media: neve sul Vesuvio e in Umbria; GP di Cina, Antonelli nella storia: conquista la pole a 19 anni, nessuno come lui. Ferrari in seconda fila. Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: si ipotizza stesa tra gang, sequestrati bossoli dalla poliziaLa faida tra le gang del centro storico non accenna a placarsi e nel cuore dei Quartieri Spagnoli va in scena l’ennesima notte di piombo e ... msn.com Stesa ai Quartieri Spagnoli: trovati 4 bossoliQuattro i bossoli di pistola ritrovati a terra dagli agenti della questura di Napoli. Le indagini farebbero presupporre ad una spesa intimidatoria nei confronti di gruppi criminali rivali da tempo In ... napolivillage.com Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: si ipotizza stesa tra gang, sequestrati bossoli dalla polizia facebook