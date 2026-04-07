Un medico della Asl di Taranto è stato arrestato con l’accusa di aver cancellato gli esami prenotati, sostituendoli con appuntamenti per amici. L’indagine ha accertato che il professionista gestiva un sistema parallelo di prenotazioni, modificando le prenotazioni ufficiali per favorire determinate persone. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto e alla sospensione dell’attività del medico coinvolto.

Arrestato un dirigente medico alla Asl di Taranto: gestiva un «sistema parallelo» di prenotazioni di esami e visite mediche. Cioè, inseriva nel database gli appuntamenti di parenti e amici senza nemmeno farli passare dal Cup (il centro unico di prenotazioni) e, per far quadrare i numeri, cancellava o faceva slittare a chissà quando gli altri. Il Giornale denuncia la truffa nelle liste d’attesa già da mesi e più volte ha raccontato dei trucchetti delle Asl pugliesi per far risultare i tempi delle liste regolari (ma solo sulla carta). In realtà da tempo si consuma un’abitudine che ha dell’assurdo: le visite vengono cancellate o rinviate ma le modifiche vengono inserite nel sistema informativo in orari sospetti, sia all’alba sia di notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cancellava gli esami prenotati per inserire le visite degli amici. Arrestato un medico a Taranto

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