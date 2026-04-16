Sciopero sanità privata il 17 aprile 2026 stop a visite ed esami in Italia | gli orari e i servizi garantiti

Domani, 17 aprile 2026, è in programma uno sciopero di 24 ore nel settore della sanità privata in Italia. L’agitazione riguarda tutto il personale e potrebbe comportare la sospensione di visite ed esami presso strutture private. Alcune strutture potrebbero garantire servizi minimi o emergenze, ma molte attività sono destinate a essere sospese durante l’intera giornata.