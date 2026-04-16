Sciopero sanità privata il 17 aprile 2026 stop a visite ed esami in Italia | gli orari e i servizi garantiti
Domani, 17 aprile 2026, è in programma uno sciopero di 24 ore nel settore della sanità privata in Italia. L’agitazione riguarda tutto il personale e potrebbe comportare la sospensione di visite ed esami presso strutture private. Alcune strutture potrebbero garantire servizi minimi o emergenze, ma molte attività sono destinate a essere sospese durante l’intera giornata.
Per domani 17 aprile 2026 è stato proclamato uno sciopero nazionale della sanità privata per l’intera giornata: possibili stop a visite ed esami. Sono comunque garantite le urgenze e il pronto soccorso. La protesta nasce dal blocco dei contratti e dai salari fermi da anni. Prevista anche una manifestazione a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it
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