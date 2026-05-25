samurai jay a le iene racconta il bullismo subito autolesionismo e disturbi alimentari bulimia e anoressia

Samurai Jay ha raccontato a Le Iene di aver subito episodi di bullismo, che lo hanno portato a sviluppare problemi come bulimia, anoressia e autolesionismo. Il cantante ha condiviso il suo percorso di lotta contro questi disturbi alimentari, descrivendo le difficoltà affrontate nel passato. La testimonianza si inserisce nel contesto di una campagna di sensibilizzazione sui disturbi alimentari e le conseguenze del bullismo.

Samurai Jay, cantante divenuto noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Sanremo 2026, ha raccontato a Le Iene la sua esperienza con il bullismo, la bulimia, l’anoressia e l’autolesionismo. Gennaro Amatore (questo il vero nome dell’artista) ha scalato il Veusvio assieme all’inviato della trasmissione Mediaset Nicolò De Devitiis. Samuray Jay e la rivelazione sui disturbi alimentari Samurai Jay e il bullismo Samurai Jay, lo svenimento e l'autolesionismo Samurai Jay: "La musica mi ha salvato" Samuray Jay e la rivelazione sui disturbi alimentari Scalando il Vesuvio assieme all’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis, il cantante Samuray Jay ha raccontato il suo passato caratterizzato dai disturbi alimentari: “Fino a pochi anni fa mi sarei definito grasso, strano, diverso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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