Erica Carroccia morta di parto la tragedia nella chat di famiglia | la nascita il selfie e poi il silenzio

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella chat di famiglia tra i parenti si sono ricostruiti i momenti relativi al parto di una donna deceduta poco dopo aver partorito due gemelli presso un ospedale di Roma. La conversazione includeva dettagli sulla nascita, un selfie e poi un lungo periodo di silenzio. La donna è morta a seguito del parto, e i messaggi di famiglia si sono interrotti poco dopo. La chat fornisce una sequenza di eventi che copre il periodo prima e dopo il decesso.

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Dalla chat di famiglia tra Giordano e i parenti si ricostruisce parte della cronistoria dei momenti prima, durante e dopo il parto di Erica Carroccia, morta dopo aver dato alla luce due gemelli all'ospedale Isola Tibertina a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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