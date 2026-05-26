Erica Carroccia morta di parto la tragedia nella chat di famiglia | la nascita il selfie e poi il silenzio
Nella chat di famiglia tra i parenti si sono ricostruiti i momenti relativi al parto di una donna deceduta poco dopo aver partorito due gemelli presso un ospedale di Roma. La conversazione includeva dettagli sulla nascita, un selfie e poi un lungo periodo di silenzio. La donna è morta a seguito del parto, e i messaggi di famiglia si sono interrotti poco dopo. La chat fornisce una sequenza di eventi che copre il periodo prima e dopo il decesso.
Dalla chat di famiglia tra Giordano e i parenti si ricostruisce parte della cronistoria dei momenti prima, durante e dopo il parto di Erica Carroccia, morta dopo aver dato alla luce due gemelli all'ospedale Isola Tibertina a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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