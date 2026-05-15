Erica Carroccia morta dopo il parto gemellare indagati tre medici

Una donna è deceduta poche ore dopo aver dato alla luce due gemelli in un ospedale. La vicenda ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre medici coinvolti nelle cure pre e post parto. La donna aveva effettuato una visita di controllo prima dell’evento, che si è conclusa con un ricovero d’urgenza. Dopo il parto, avvenuto in condizioni di emergenza, è sopravvissuta solo per poche ore. La procura ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause del decesso.

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