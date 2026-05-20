Funerali di Erica Carroccia morta dopo il parto | la bara bianca e gli alunni con i palloncini

A Sonnino si sono svolti i funerali di Erica Carroccia, una donna di 31 anni deceduta a seguito del parto di due gemelli a Roma. La piazza davanti alla chiesa era piena di persone, molte delle quali portavano palloncini colorati. La bara bianca è stata presentata durante la cerimonia, mentre gli alunni del paese hanno partecipato lanciando i palloncini in aria. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di commozione e raccoglimento.

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Piazza gremita a Sonnino per i funerali di Erica Carroccia, morta a 31 anni dopo il parto di due gemelli a Roma. I suoi allievi l'hanno salutata facendo volare palloncini. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Erica Carroccia morta dopo il parto gemellare, indagati tre mediciUna visita di controllo prima del parto che si trasforma in un ricovero d'urgenza, la nascita dei due gemelli e poi il decesso improvviso. Erica Carroccia morta dopo parto gemellare, indagati tre mediciUna visita di controllo prima del parto che si trasforma in un ricovero d'urgenza, la nascita dei due gemelli e poi il decesso improvviso. Erica Carroccia: l’addio alla giovane mamma. Lutto cittadino nel giorno dei funerali ift.tt/QL6H2jU ift.tt/3V7ukU1 x.com Erica Carroccia, mercoledì a Sonnino i funerali della 30enne maestra morta dopo aver partoritoSi terranno mercoledì 20 maggio a Sonnino i funerali di Erica Carroccia, la maestra di 30 anni morta dopo il parto all’ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma ... latinaquotidiano.it Partorisce due gemelli e muore a Roma: mercoledì i funerali di Erica Carroccia in piazza a SonninoErica Carroccia aveva 30 anni ed è morta dopo aver partorito due gemelli a Roma il 13 maggio: mercoledì 20 le celebrazioni funebri in piazza a Sonnino ... fanpage.it