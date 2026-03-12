Barattoni ' striglia' la premier Meloni sull' eolico offshore | Forti inesattezze non conosce il progetto Agnes

Un commento critico arriva da Barattoni, che si rivolge direttamente alla premier Meloni riguardo al progetto eolico offshore. Barattoni afferma che ci sono importanti inesattezze e sottolinea che la premier non conosce i dettagli del progetto Agnes. Inoltre, evidenzia che le tecnologie rinnovabili non sono ancora abbastanza mature e cita un costo di circa 200 euro a MWh per l’eolico offshore.

Il sindaco: "Come si fa a pensare di riaccendere le centrali a carbone e non considerare, invece, progetti di cui si parla da tempo, come quello di eolico e fotovoltaico galleggiante a mare?" Rispetto alle rinnovabili "non si possono addebitare agli italiani tecnologie che non sono mature caratterizzate da costi elevatissimi, per esempio l'eolico offshore da solo sarebbe costato 200 euro a MWh". Lo ha detto ieri in Senato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Parole a cui ribatte il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni: "Con un'unica dichiarazione, ieri la Premier ha dimostrato allo stesso tempo due cose: di non conoscere il...