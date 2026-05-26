Un'infermiera ha raccontato di aver incontrato un uomo armato di coltello sulla porta di casa, che le avrebbe detto: “Entrate, ho ucciso mio figlio”. L'episodio è stato descritto come un momento di grande shock, con l’uomo che si trovava già in uno stato di agitazione. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’azione o sulle circostanze dell’omicidio. La scena si è svolta davanti a testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti “Era sulla porta, armato di coltello, e ci ha detto: ‘entrate, ho ucciso mio figlio”. Inizia così il racconto di Martina, l’infermiera del 118 che, malgrado si sia trovata in pericolo, ha scelto di intervenire per salvare il 12enne accoltellato dal padre oggi a Napoli (LEGGI QUI). “Eravamo stati chiamati per un codice giallo, per un dolore toracico e invece abbiamo trovato un uomo armato di coltello sulla porta e un bimbo in un lago di sangue, tra le braccia della madre che ci supplicava di soccorrerlo”. Racconta Martina: “Di fronte a quella scena, l’autista dell’ambulanza che era con me ha subito compreso il pericolo che stavamo correndo e mi ha afferrata per un braccio per portarmi via. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Entrate ho ucciso mio figlio”, il racconto dell’infermiera intervenuta

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Napoli, papà accoltella il figlio 12enne. L'infermiera: «Ci ha detto Entrate, l'ho ucciso»

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